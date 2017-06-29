Каскарино: «Чтобы заменить игрока уровня Косты, „Челси“ нужен кто-то сильнее Лукаку»

Бывший игрок «Челси» Тони Каскарино не считает вероятное приобретение «синими» нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку достойной заменой форварду Диего Косте:

«Чтобы заменить игрока уровня Косты, нужен кто-то сильнее Лукаку. Ромелу пока еще не является полностью сформировавшимся форвардом.

Тут стоит смотреть на Левандовски или Обамеянга, который быстр как молния, Антуана Гризманна - игроков такого калибра.

Такие трансферы тяжело осуществить, но порой и они случаются. В „Реале“ есть Мората, которого Конте подписывал в „Ювентус“, но, возможно, он ему не доверяет.

Есть не так много проверенных игроков, способных заменить Диего Косту».