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Каскарино: «Чтобы заменить игрока уровня Косты, „Челси“ нужен кто-то сильнее Лукаку»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Челси, Лукаку Ромелу, Коста Диего
Вчера, 23:16 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший игрок «Челси» Тони Каскарино не считает вероятное приобретение «синими» нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку достойной заменой форварду Диего Косте:

«Чтобы заменить игрока уровня Косты, нужен кто-то сильнее Лукаку. Ромелу пока еще не является полностью сформировавшимся форвардом.  

Тут стоит смотреть на Левандовски или Обамеянга, который быстр как молния, Антуана Гризманна - игроков такого калибра.

Такие трансферы тяжело осуществить, но порой и они случаются. В „Реале“ есть Мората, которого Конте подписывал в „Ювентус“, но, возможно, он ему не доверяет.

Есть не так много проверенных игроков, способных заменить Диего Косту».

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