Рейтинг@Mail.ru

Лукас Лима: «С Неймаром говорил из любопытства, у меня нет предложения от „Барселоны“»

Соккер.Ру // Бразилия. Серия А 2017, Заграница: мнение, Барселона, Сантос, Лукас Лима
Сегодня, 21:28 | Источник: football-espana.net | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Сантоса» Лукас Лима отреагировал на слухи о том, что он уже согласовал пятилетний контракт с «Барселоной»:

«Я разговаривал с Неймаром о „Барселоне“ исключительно из любопытства, у меня нет предложения от каталонского клуба.

Хочу прояснить: когда я приму решение о своем будущем, то первым делом сообщу о нем руководителям „Сантоса“.

У меня было предложение от „Кристал Пэлас“, большие деньги мне предлагали в Китае, но я знаю, что удачные выступления в составе „Сантоса“ позволят мне продолжать вызываться в сборную Бразилии, что для меня важно.

„Сантос“ предложил мне продлить контракт на очень хороших условиях, президент клуба хочет сохранить меня в команде.

Посоветуюсь с семьей, а там уже сообщу свое решение клубу».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
21:09 Кан: «В наши дни „Баварии“ не так-то просто совершить большой трансфер» 3
19:41 Аллегри: «Я не предпринимал попыток удержать Погба в „Ювентусе“» 5
07:50 Президент Федерации футбола Чили: «Победы над Португалией недостаточно» 6
01:01 Сантуш: «Сборная Чили — справедливый победитель» 9
00:52 Пицци: «Мы готовились к встрече с Португалией и заслужили победу» 3
00:34 Инфантино: «Я увидел полную картину. Турнир в России проходит хорошо» 8
00:29 Браво: «Нам удалось остановить чемпионов Европы» 7
Вчера
23:13 Президент «Лиона»: «Трансфер форварда „Реала“ Диаса — вопрос нескольких часов» 0
22:34 Агент Куртуа встречался с представителями «Реала» 5
22:04 Карсдорп: «Не могу дождаться, когда приступлю к работе с „Ромой“!» 2
все материалы по этой теме
Турниры