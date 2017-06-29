Лукас Лима: «С Неймаром говорил из любопытства, у меня нет предложения от „Барселоны“»

Полузащитник «Сантоса» Лукас Лима отреагировал на слухи о том, что он уже согласовал пятилетний контракт с «Барселоной»:

«Я разговаривал с Неймаром о „Барселоне“ исключительно из любопытства, у меня нет предложения от каталонского клуба.

Хочу прояснить: когда я приму решение о своем будущем, то первым делом сообщу о нем руководителям „Сантоса“.

У меня было предложение от „Кристал Пэлас“, большие деньги мне предлагали в Китае, но я знаю, что удачные выступления в составе „Сантоса“ позволят мне продолжать вызываться в сборную Бразилии, что для меня важно.

„Сантос“ предложил мне продлить контракт на очень хороших условиях, президент клуба хочет сохранить меня в команде.

Посоветуюсь с семьей, а там уже сообщу свое решение клубу».