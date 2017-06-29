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Кан: «В наши дни „Баварии“ не так-то просто совершить большой трансфер»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: мнение, Бавария, Кан Оливер, Санчес Алексис
Сегодня, 21:09 | Источник: standard.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Бывший голкипер «Баварии» Оливер Кан объяснил, почему мюнхенцы не являются ведущими ньюсмейкерами на трансферном рынке:

«Конечно, Алексис Санчес является трансферной целью „Баварии“, но в наши дни не так-то просто совершить большой трансфер, так называемую „бомбу“.

Непросто найти нового Рибери или Роббена, ведь сейчас вовсе не обязательно, что их продадут, ведь сейчас у клубов огромные бюджеты, за счет чего они сохраняют у себя ведущих игроков. Из-за этого „Баварии“ стало труднее покупать суперзвезд».

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