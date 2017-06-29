Кан: «В наши дни „Баварии“ не так-то просто совершить большой трансфер»

Бывший голкипер «Баварии» Оливер Кан объяснил, почему мюнхенцы не являются ведущими ньюсмейкерами на трансферном рынке:

«Конечно, Алексис Санчес является трансферной целью „Баварии“, но в наши дни не так-то просто совершить большой трансфер, так называемую „бомбу“.

Непросто найти нового Рибери или Роббена, ведь сейчас вовсе не обязательно, что их продадут, ведь сейчас у клубов огромные бюджеты, за счет чего они сохраняют у себя ведущих игроков. Из-за этого „Баварии“ стало труднее покупать суперзвезд».