Аллегри: «Я не предпринимал попыток удержать Погба в „Ювентусе“»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объяснил, почему не пытался убедить руководство туринского клуба не продавать полузащитника Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года, а также сравнил француза с нападающим «Юве» Пауло Дибалой:

«Погба или Пауло Дибала? Игра Дибалы приятней глазу, но Погба феноменален, ведь он очень силен физически и обладает классной техникой.

Я не предпринимал попыток удержать Погба в „Ювентусе“, потому что руководство клуба сообщило мне сумму, которую за него предложили».