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Аллегри: «Я не предпринимал попыток удержать Погба в „Ювентусе“»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Ювентус, Ман Юнайтед, Аллегри Массимилиано , Погба Поль
Сегодня, 19:41 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объяснил, почему не пытался убедить руководство туринского клуба не продавать полузащитника Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года, а также сравнил француза с нападающим «Юве» Пауло Дибалой:
«Погба или Пауло Дибала? Игра Дибалы приятней глазу, но Погба феноменален, ведь он очень силен физически и обладает классной техникой.
Я не предпринимал попыток удержать Погба в „Ювентусе“, потому что руководство клуба сообщило мне сумму, которую за него предложили».
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