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Президент «Монпелье», 43 года руководивший клубом, скончался на 74-м году жизни
Сегодня, 02:02 | Источник: ФК "Монпелье" | Редакция: Павел Молочный
Президент «Монпелье» Луи Николлен скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба французского клуба.
Функционер руководил «Монпелье» на протяжении 43 лет. При нём клуб завоёвывал Кубок Франции (1990), Кубок Интертото (1999), а также впервые в своей истории выиграл чемпионат страны (сезон-2011/12).
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