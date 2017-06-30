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Президент «Монпелье», 43 года руководивший клубом, скончался на 74-м году жизни

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: события, Монпелье
Сегодня, 02:02 | Источник: ФК "Монпелье" | Редакция: Павел Молочный

Президент «Монпелье» Луи Николлен скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба французского клуба.

Функционер руководил «Монпелье» на протяжении 43 лет. При нём клуб завоёвывал Кубок Франции (1990), Кубок Интертото (1999), а также впервые в своей истории выиграл чемпионат страны (сезон-2011/12).

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