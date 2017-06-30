Президент «Монпелье», 43 года руководивший клубом, скончался на 74-м году жизни

Президент «Монпелье» Луи Николлен скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба французского клуба.

Функционер руководил «Монпелье» на протяжении 43 лет. При нём клуб завоёвывал Кубок Франции (1990), Кубок Интертото (1999), а также впервые в своей истории выиграл чемпионат страны (сезон-2011/12).