Погба: «О своей рекордной цене я забыл уже через неделю после трансфера»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба подчеркнул, что быстро забыл о рекордной сумме, которую «манкунианцы» заплатили за него «Ювентусу» прошлым летом:

«Я забыл об этом через неделю. Только люди вокруг напоминали мне о ней. В конце концов, когда ты умрёшь, уже не будет иметь значения, был ты самым дорогим или самым дешёвым футболистом. Так что я вообще об этом не думаю».

Ранее главный тренер МЮ Жозе Моуриньо выразил надежду, что в летнее трансферное окно Погба лишится статуса самого дорого футболиста и «скинет груз с плеч».