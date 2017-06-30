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Погба: «О своей рекордной цене я забыл уже через неделю после трансфера»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Ювентус, Погба Поль
Сегодня, 07:38 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба подчеркнул, что быстро забыл о рекордной сумме, которую «манкунианцы» заплатили за него «Ювентусу» прошлым летом:

«Я забыл об этом через неделю. Только люди вокруг напоминали мне о ней. В конце концов, когда ты умрёшь, уже не будет иметь значения, был ты самым дорогим или самым дешёвым футболистом. Так что я вообще об этом не думаю».

Ранее главный тренер МЮ Жозе Моуриньо выразил надежду, что в летнее трансферное окно Погба лишится статуса самого дорого футболиста и «скинет груз с плеч».

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