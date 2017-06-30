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Верратти не попал на постер, посвященный предсезонному турне ПСЖ по США

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Заграница: игроки, ПСЖ, Верратти Марко
Сегодня, 00:08 | Источник: Твиттер ФК ПСЖ | Редакция: Антон Белюсь

Желание полузащитника ПСЖ Марко Верратти, который требует у руководства парижан продать его в «Барселону», может воплотиться в реальность.

Сегодня вице-чемпионы Франции опубликовали постер, приуроченный к летнему турне команды по США, и итальянца на нем не оказалось. При этом на нем нашлось место остальным ведущим игрокам ПСЖ - Анхелю Ди Марии, Маркиньосу, Тиаго Силве, Лукасу Моуре и Эдинсону Кавани.

Добавим, что в Америке парижане сыграют с «Ромой», «Тоттенхэмом» и «Ювентусом».

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