30
Горецка признан лучшим игроком матча Германия - Мексика
Сегодня, 23:00 | Источник: твиттер Кубка Конфедераций | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник сборной Германии Леон Горецка признан лучшим игроком полуфинального матча Кубка Конфедераций-2017 с Мексикой (4:1).
Такой выбор сделали болельщики со всего мира, которые голосовали по ходу встречи. В этом поединке Горецка оформил дубль, причем успел дважды поразить ворота мексиканцев в течение трех минут (на 6-й и 8-й минутах встречи).
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
«Зенит» уже подписал четырех россиян, и Сарсания обещает еще одного новичка с российским паспортом. «Соккер.ру» приводит в пример тех, кто не прогадал, переехав в Питер.
60
Или войдите через