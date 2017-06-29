Горецка признан лучшим игроком матча Германия - Мексика

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка признан лучшим игроком полуфинального матча Кубка Конфедераций-2017 с Мексикой (4:1).

Такой выбор сделали болельщики со всего мира, которые голосовали по ходу встречи. В этом поединке Горецка оформил дубль, причем успел дважды поразить ворота мексиканцев в течение трех минут (на 6-й и 8-й минутах встречи).