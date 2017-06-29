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Горецка признан лучшим игроком матча Германия - Мексика

Матч: ГерманияГермания4 : 1МексикаМексика
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: игроки, Горецка Леон
Сегодня, 23:00 | Источник: твиттер Кубка Конфедераций | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка признан лучшим игроком полуфинального матча Кубка Конфедераций-2017 с Мексикой (4:1).

Такой выбор сделали болельщики со всего мира, которые голосовали по ходу встречи. В этом поединке Горецка оформил дубль, причем успел дважды поразить ворота мексиканцев в течение трех минут (на 6-й и 8-й минутах встречи).

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