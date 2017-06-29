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Сауль требует у «Атлетико» повышения зарплаты

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: игроки, Атлетико М, Ньигес Сауль
Сегодня, 20:34 | Источник: Metro.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль заявил, что он продлит контракт с клубом только в том случае, если его зарплата будет существенно увеличена.

«Я счастлив в „Атлетико“. Чувствую, что меня здесь ценят. Конечно же, я хотел бы, чтобы моя зарплата была выше, поскольку я хочу, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась», - сказал Сауль.

Напомним, что накануне президент «Атлетико» Энрико Сересо, комментируя слухи о возможном уходе Сауля из команды, заявил, что хавбек этим летом никуда не уйдет.

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