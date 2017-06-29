Сауль требует у «Атлетико» повышения зарплаты

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль заявил, что он продлит контракт с клубом только в том случае, если его зарплата будет существенно увеличена.

«Я счастлив в „Атлетико“. Чувствую, что меня здесь ценят. Конечно же, я хотел бы, чтобы моя зарплата была выше, поскольку я хочу, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась», - сказал Сауль.

Напомним, что накануне президент «Атлетико» Энрико Сересо, комментируя слухи о возможном уходе Сауля из команды, заявил, что хавбек этим летом никуда не уйдет.