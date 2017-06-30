Юнес: «Мы никогда раньше вместе не играли, а показываем такой результат!»

Нападающий сборной Германии Амин Юнес поделился эмоциями от победы над Мексикой (4:1) в полуфинале Кубка Конфедераций:

«Очень счастлив, что смог отличиться. Мы вне себя от радости, что таким молодым составом показываем столь высокий результат. Мы же никогда раньше вместе не играли! Каждый в этой команде горд, что смог оказаться в национальной сборной. Мы много работаем - и это приносит результат».