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Юнес: «Мы никогда раньше вместе не играли, а показываем такой результат!»

Матч: ГерманияГермания4 : 1МексикаМексика
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: игроки, Юнес Амин
Сегодня, 01:43 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Нападающий сборной Германии Амин Юнес поделился эмоциями от победы над Мексикой (4:1) в полуфинале Кубка Конфедераций:

«Очень счастлив, что смог отличиться. Мы вне себя от радости, что таким молодым составом показываем столь высокий результат. Мы же никогда раньше вместе не играли! Каждый в этой команде горд, что смог оказаться в национальной сборной. Мы много работаем - и это приносит результат».

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