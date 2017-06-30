30
Юнес: «Мы никогда раньше вместе не играли, а показываем такой результат!»
Сегодня, 01:43 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный
Нападающий сборной Германии Амин Юнес поделился эмоциями от победы над Мексикой (4:1) в полуфинале Кубка Конфедераций:
«Очень счастлив, что смог отличиться. Мы вне себя от радости, что таким молодым составом показываем столь высокий результат. Мы же никогда раньше вместе не играли! Каждый в этой команде горд, что смог оказаться в национальной сборной. Мы много работаем - и это приносит результат».
Другие материалы по теме:
Вчера
Александр Чистяков
«Зенит» уже подписал четырех россиян, и Сарсания обещает еще одного новичка с российским паспортом. «Соккер.ру» приводит в пример тех, кто не прогадал, переехав в Питер.
60
Или войдите через