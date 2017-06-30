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Очоа: «Всё решили два гола в начале матча, но Мексика не опустила руки»

Матч: ГерманияГермания4 : 1МексикаМексика
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: игроки, Очоа Гильермо
Сегодня, 02:39 | Источник: ТАСС | Редакция: Павел Молочный

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа прокомментировал поражение от Германии (1:4) в 1/2 финала Кубка Конфедераций:

«Два гола в начале встречи всё определили, немцы давили на первых минутах, это очень сильная команда, но мы не опустили руки и продолжили сопротивление. Мы всегда стараемся биться до конца, быть мужественными. Думаю, что дело было не в нашей слабости, а в их силе, молодости, скорости. Не думаю, что это поражение скажется на нас или введёт в смятение, мы всё-таки играли против чемпионов мира».

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