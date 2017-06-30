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Горецка: «Очень рад, что в финале сыграем против Чили»

Матч: ЧилиЧили-:-ГерманияГермания
Начало матча: 02.07.2017, 21:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: игроки, Горецка Леон
Сегодня, 05:11 | Источник: ТАСС | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка после победы над Мексикой (4:1) в полуфинале Кубка Конфедераций высказался о предстоящем финальном поединке с командой Чили:

«Я очень рад, что мы сыграем против сборной Чили. Во втором тайме [матча с Чили на групповом этапе (1:1)] чувствовали, что можем одержать верх над соперником, теперь мы можем ещё раз это доказать. Команда Чили является сборной мирового класса, мы все оказались на этом турнире, чтобы мериться силами с такими соперниками. Мы сделаем всё необходимое».

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