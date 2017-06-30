«Ростов» приобрёл защитника сборной Исландии Ингасона

«Ростов» объявил о переходе из испанской «Гранады» защитника сборной Исландии Сверрира Ингасона. Контракт с 23-летним футболистом подписан по схеме «3+1».

Ингасон стал игроком «Гранады» минувшей зимой. В чемпионате Испании новичок «Ростова» принял участие в 17 матчах, забил 1 гол и получил 7 жёлтых карточек.

«Конечно же, я очень счастлив. Это честь для меня – получить возможность играть за „Ростов“. Возможно, это один из счастливейших моментов моей жизни», — сказал исландский защитник.

Напомним, недавно состав ростовского клуба пополнил хавбек сборной Словении Жан Майер.