30
«Ростов» приобрёл защитника сборной Исландии Ингасона
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Ростов, Гранада, Исландия, Ингасон Сверрир
Сегодня, 02:23 | Источник: ФК "Ростов" | Редакция: Павел Молочный
«Ростов» объявил о переходе из испанской «Гранады» защитника сборной Исландии Сверрира Ингасона. Контракт с 23-летним футболистом подписан по схеме «3+1».
Ингасон стал игроком «Гранады» минувшей зимой. В чемпионате Испании новичок «Ростова» принял участие в 17 матчах, забил 1 гол и получил 7 жёлтых карточек.
«Конечно же, я очень счастлив. Это честь для меня – получить возможность играть за „Ростов“. Возможно, это один из счастливейших моментов моей жизни», — сказал исландский защитник.
Напомним, недавно состав ростовского клуба пополнил хавбек сборной Словении Жан Майер.
Другие материалы по теме:
Вчера
14:59 Официально Гащенков сменил «Химки» на «Амкар» 1
10:22 Дудолев перешел в «Сибирь» 2
09:21 Официально «Анжи» подписал Липартию 11
28 июня 2017
22:17 Слухи «Зенит» отдал игрока в аренду в ПАОК 30
18:32 Официально Фото Багаев и Полуяхтов стали игроками «Анжи» 10
Вадим Багров
«Зенит» подписал еще двух игроков «Ростова» сборки Бердыева. «Соккер.ру» интересен рецепт, по которому их всех собираются мариновать у футбольного поля?
17:25 Официально Фото Защитник «Зенита-2» Мильдзихов перешел в «Енисей» 2
60
Или войдите через