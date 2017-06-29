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«Арсенал» просматривает защитника из Черногории
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Арсенал Т, Будучность, Радунович Ристо
Сегодня, 22:27 | Источник: ФК "Арсенал" Тула | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник Ристо Радунович находится на просмотре в тульском «Арсенале». Радунович выступает за черногорский клуб «Будучность». В минувшем сезоне футболист отыграл в 24 матчах чемпионата Черногории, в которых забил четыре гола.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» планирует подписать контракт с полузащитником Дмитрием Торбинским.
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