«Арсенал» просматривает защитника из Черногории

Защитник Ристо Радунович находится на просмотре в тульском «Арсенале». Радунович выступает за черногорский клуб «Будучность». В минувшем сезоне футболист отыграл в 24 матчах чемпионата Черногории, в которых забил четыре гола.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» планирует подписать контракт с полузащитником Дмитрием Торбинским.