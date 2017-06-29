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Гащенков сменил «Химки» на «Амкар»
Сегодня, 14:59 | Источник: ФК "Амкар" | Фото: ФК "Амкар" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Амкар» заключил трехлетний контракт с 25-летним полузащитником Михаилом Гащенковым, который до этого 4 сезона выступал за «Химки». За подмосковную команду он сыграл 90 матчей и забил 11 мячей.
«Михаил несколько дней назад отметил свое 25-летие, и вот – еще одно знаменательное событие в его жизни. На мой взгляд, он давно заслуживал приглашения из клуба РФПЛ», — сказал исполнительный директор пермяков Денис Маслов.
Ранее клуб продлил контракт с главным тренером Гаджи Гаджиевым.
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