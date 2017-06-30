Рейтинг@Mail.ru

Кирилл Погребняк стал игроком «Балтики»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: трансферы, Балтика, Зенит-2, Погребняк Кирилл
Сегодня, 13:35 | Источник: ФК "Балтика" | Редакция: Роман Мельник

Пресс-служба «Балтики» объявила о заключении контракта с Кириллом Погребняком — младшим братом Павла Погребняка, выступающего в московском «Динамо». Сделка рассчитана на два года.

Весеннюю часть сезона 25-летний футболист во втором составе «Зенита». За 11 матчей Кирилл успел забить три гола.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:41
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
02:23 Официально «Ростов» приобрёл защитника сборной Исландии Ингасона 27
Вчера
22:27 «Арсенал» просматривает защитника из Черногории 2
14:59 Официально Гащенков сменил «Химки» на «Амкар» 1
10:22 Дудолев перешел в «Сибирь» 2
09:21 Официально «Анжи» подписал Липартию 11
28 июня 2017
23:26 Состав «Оренбурга» пополнили четыре новичка 3
22:17 Слухи «Зенит» отдал игрока в аренду в ПАОК 30
21:56 «Локомотив» выкупил у «Рубина» Кверквелию 11
18:32 Официально Фото Багаев и Полуяхтов стали игроками «Анжи» 10
Вадим Багров
Бесплатный сыр. Полоз и Ерохин нужны «Зениту»?
«Зенит» подписал еще двух игроков «Ростова» сборки Бердыева. «Соккер.ру» интересен рецепт, по которому их всех собираются мариновать у футбольного поля?
Комментариев: 47
все материалы по этой теме
Турниры