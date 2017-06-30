Кирилл Погребняк стал игроком «Балтики»

Пресс-служба «Балтики» объявила о заключении контракта с Кириллом Погребняком — младшим братом Павла Погребняка, выступающего в московском «Динамо». Сделка рассчитана на два года.

Весеннюю часть сезона 25-летний футболист во втором составе «Зенита». За 11 матчей Кирилл успел забить три гола.