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Кирилл Погребняк стал игроком «Балтики»
Сегодня, 13:35 | Источник: ФК "Балтика" | Редакция: Роман Мельник
Пресс-служба «Балтики» объявила о заключении контракта с Кириллом Погребняком — младшим братом Павла Погребняка, выступающего в московском «Динамо». Сделка рассчитана на два года.
Весеннюю часть сезона 25-летний футболист во втором составе «Зенита». За 11 матчей Кирилл успел забить три гола.
ПОГРЕБНЯК В БАЛТИКЕhttps://t.co/EtyVyik68c pic.twitter.com/vsCPbg0uZG
— ФК Балтика (@fcbaltika) 30 июня 2017 г.
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