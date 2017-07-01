«Челси» подписал голкипера Вилли Кабальеро

Бывший голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро перешел в «Челси», сообщает официальный сайт лондонского клуба. 35-летний футболист присоединился к «аристократам» на правах свободного агента.

Ожидается, что аргентинский вратарь станет дублером Тибо Куртуа после ухода из клуба Асмира Беговича.

«Я по-настоящему рад присоединиться к „Челси“, чемпионам Англии. Уже очень хочу встретиться с парнями и помочь клубу достичь еще большего успеха в ближайшие сезоны», - сообщил Кабальеро.