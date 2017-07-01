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«Челси» подписал голкипера Вилли Кабальеро
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Челси, Манчестер Сити, Кабальеро Вилли
Сегодня, 16:14 | Источник: ФК "Челси" | Редакция: Роман Мельник
Бывший голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро перешел в «Челси», сообщает официальный сайт лондонского клуба. 35-летний футболист присоединился к «аристократам» на правах свободного агента.
Ожидается, что аргентинский вратарь станет дублером Тибо Куртуа после ухода из клуба Асмира Беговича.
«Я по-настоящему рад присоединиться к „Челси“, чемпионам Англии. Уже очень хочу встретиться с парнями и помочь клубу достичь еще большего успеха в ближайшие сезоны», - сообщил Кабальеро.
Welcome to Chelsea, Willy Caballero! https://t.co/GGFudYqdu3
— Chelsea FC (@ChelseaFC) 1 июля 2017 г.
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Да да, я это взял из текста под заголовком, не благодари.
Для Запаса в Челси верное решение.