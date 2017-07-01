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Андреа Поли сменил «Милан» на «Болонью»
Сегодня, 13:53 | Источник: ФК "Болонья" | Редакция: Роман Мельник
Полузащитник «Милана» Андреа Поли поставил подпись под соглашением с «Болоньей». Контракт рассчитан на 4 года.
Сообщается, что футболист сменил клубную прописку на правах свободного агента. Поли присоединился к «россонери» в 2013 году за 9,7 млн евро из «Сампдории», но с тех пор в основе так и не закрепился.
В минувшем сезоне хавбек провел 13 матчей в Серии А.
Напомним, ранее «Болонья» подписала защитника «Палермо» Джанкарло Гонсалеса.
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