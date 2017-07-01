Андреа Поли сменил «Милан» на «Болонью»

Полузащитник «Милана» Андреа Поли поставил подпись под соглашением с «Болоньей». Контракт рассчитан на 4 года.

Сообщается, что футболист сменил клубную прописку на правах свободного агента. Поли присоединился к «россонери» в 2013 году за 9,7 млн евро из «Сампдории», но с тех пор в основе так и не закрепился.

В минувшем сезоне хавбек провел 13 матчей в Серии А.

Напомним, ранее «Болонья» подписала защитника «Палермо» Джанкарло Гонсалеса.