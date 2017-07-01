Состав «Лацио» пополнился хавбеком Марушичем

«Лацио» объявил о новой покупке. К составу римского клуба присоединился вингер Адам Марушич, который ранее выступал за бельгийский «Остенде».

24-летний игрок подписал контракт сроком на 5 лет. В минувшем сезоне футболист провел 35 матчей, отметившись 5 голами и 4 результативными передачами в чемпионате Бельгии.

Напомним, что «Лацио», по слухам, проявляет интерес к российскому защитнику «Спарты» Вячеславу Караваеву.