30
Состав «Лацио» пополнился хавбеком Марушичем
Сегодня, 12:44 | Источник: ФК "Лацио" | Редакция: Роман Мельник
«Лацио» объявил о новой покупке. К составу римского клуба присоединился вингер Адам Марушич, который ранее выступал за бельгийский «Остенде».
24-летний игрок подписал контракт сроком на 5 лет. В минувшем сезоне футболист провел 35 матчей, отметившись 5 голами и 4 результативными передачами в чемпионате Бельгии.
Напомним, что «Лацио», по слухам, проявляет интерес к российскому защитнику «Спарты» Вячеславу Караваеву.
Benvenuto Adam ⚪️🔵https://t.co/sRS1Rq4crv#WelcomeMarusic #SSL pic.twitter.com/ighJKjwIE1
— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 1 июля 2017 г.
Другие материалы по теме:
12:34 Официально Фото «Ювентус» продал форварда Дониса в «Штутгарт» 0
09:56 Официально Фото Экс-защитник ЦСКА Николаеш перешел в «Виторию» 3
07:57 Официально ПСЖ и «Бордо» согласовали трансфер Сабали 0
06:58 Официально 19-летний форвард «Арсенала» стал игроком «Бенфики» 4
05:40 Официально Фото «Хаддерсфилд» выкупил Аарона Муя у «Ман Сити», обновив трансферный рекорд клуба 4
04:26 Официально Лаймер перешёл из «Зальцбурга» в «РБ Лейпциг» 1
03:21 Официально Экс-игрок «Динамо» Драгун будет выступать за БАТЭ 3
00:08 Официально Фото «Сампдория» и «Кальяри» обменялись игроками 1
Вчера
20:45 Официально Голкипер «Вердера» Видвальд переходит в «Лидс» 2
20:16 Официально «Бетис» и «Барселона» согласовали трансфер Тельо 8
60
Или войдите через