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«Саутгемптон» объявил о трансфере защитника «Леха» Беднарека
Сегодня, 16:04 | Источник: ФК "Саутгемптон" | Редакция: Роман Мельник
«Саутгемптон» с удовольствием объявил по покупке защитника «Леха» Яна Беднарека. 21-летний футболист, который к тому же является игроком юношеской сборной Польши, подписал контракт сроком на 5 лет.
В минувшем сезоне Беднарек провел 27 матчей в чемпионате Польши и забил один гол.
Руководство «святых» считает свой клуб наиболее подходящим местом для развития игрока.
Напомним, в июне из «Леха» в «Ростов» перешел другой защитник — Мацей Вилюв.
Read the full story on 21-year-old defender Jan Bednarek's move to #SaintsFC: https://t.co/awGnQKRQPX
— Southampton FC (@SouthamptonFC) 1 июля 2017 г.
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