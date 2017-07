«Саутгемптон» объявил о трансфере защитника «Леха» Беднарека

«Саутгемптон» с удовольствием объявил по покупке защитника «Леха» Яна Беднарека. 21-летний футболист, который к тому же является игроком юношеской сборной Польши, подписал контракт сроком на 5 лет.

В минувшем сезоне Беднарек провел 27 матчей в чемпионате Польши и забил один гол.

Руководство «святых» считает свой клуб наиболее подходящим местом для развития игрока.

Напомним, в июне из «Леха» в «Ростов» перешел другой защитник — Мацей Вилюв.

