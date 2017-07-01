Кириченко: «„Ростов“ строит новую команду»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал, что дончане будут строить новую команду, поскольку клуб покинули уже несколько игроков основного состава.

«Давайте скажем откровенно, у нас строится новая команда, учитывая, что 7-8 футболистов основного состава ушли в другие клубы. Нам нужно пополнение, и уже сейчас появляются новые игроки. Хорошо, что это качественные и опытные футболисты, так как, когда строится новая команда, именно опыт и интеллект помогают быстрее наладить организацию игры».

«Ростов» проводит свой сбор в Австрии, где намерен сыграть четыре контрольных матча.