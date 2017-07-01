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Кириченко: «„Ростов“ строит новую команду»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Ростов, Кириченко Дмитрий
Сегодня, 18:54 | Источник: ФК "Ростов" | Редакция: Дмитрий Кристя

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал, что дончане будут строить новую команду, поскольку клуб покинули уже несколько игроков основного состава.

«Давайте скажем откровенно, у нас строится новая команда, учитывая, что 7-8 футболистов основного состава ушли в другие клубы. Нам нужно пополнение, и уже сейчас появляются новые игроки. Хорошо, что это качественные и опытные футболисты, так как, когда строится новая команда, именно опыт и интеллект помогают быстрее наладить организацию игры».

«Ростов» проводит свой сбор в Австрии, где намерен сыграть четыре контрольных матча.

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