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Петкович: «„Спартак“ такой же великий клуб в России, как „Црвена Звезда“ в Сербии»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Спартак М, Петкович Марко
Сегодня, 17:00 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Роман Мельник

Новичок «Спартака» Марко Петкович присоединился к команде в Австрии и дал первое интервью после перехода в московский клуб:

«Дорога выдалась непростой, и я, конечно, немного устал от нее. Но я рад, что наконец-то добрался до места назначения. „Спартак“ — великий клуб! Такой же великий в России, как „Црвена Звезда“ в Сербии. Неслучайно болельщиков этих клубов давно связывают даже не дружеские, а братские отношения. Убедился в этом лишний раз, когда минувшей весной „Спартак“ играл в Белграде с „Црвеной Звездой“ товарищеский матч, который превратился и для футболистов, и для болельщиков в настоящий праздник.

К слову, в тот день на тренерском мостике нашей команды был Миодраг Божович, который сравнительно долго проработал в России. Он много рассказывал о российском футболе, а когда речь заходила о „Спартаке“, то использовал эпитеты в превосходной степени. Играть в таком легендарном клубе большая честь. И когда появляется такой шанс, конечно, хочется его использовать. 

Во-первых, я очень горд, а во-вторых, это очень большой шаг вперед в моей карьере. И еще здорово, что я пришел в „Спартак“ именно из „Црвены Звезды“. Именно из этого сербского клуба тринадцать лет назад в „Спартак“ перешел Неманья Видич. Причем, мне рассказывали, что он также подписал контракт в начале июля. Карьера Видича в спартаковской футболке сложилась счастливо. Но я не смею проводить аналогию и загадывать наперед. Поскольку Видич — это легенда европейского футбола, а я пока лишь в середине пути. Но я первый сербский футболист, который пополнил ряды „Спартака“ после Неманьи. И это тоже, не скрою, большая честь для меня!»

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