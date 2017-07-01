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Ивелин Попов: «„Спартак“ сезона 2016/17 был близок к идеальному»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Спартак М, Попов Ивелин
Сегодня, 09:20 | Источник: Bobsoccer.ru | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов считает, что «красно-белые» находятся практически в идеальном состоянии:

«Я мечтал о титуле со „Спартаком“. Сейчас, как я уже только что сказал, мечтаю, чтобы все награды из российского футбола были в моей коллекции. Надеюсь, в следующем сезоне мы будем еще лучше, чем в прошлом. У нас хорошая команда, никто не ушел, поэтому и думаю, что будем прогрессировать.

Игра на три фронта? Думаю, „Спартак“ способен. Наш тренер амбициозный человек, мы тоже, поэтому будем пытаться в Лиге чемпионов добиться второго места, а не третьего. Тяжело будет, но команда показала в прошлом сезоне, что может решать самые серьезные задачи. Нам нужны еще два-три футболиста для усиления, чтобы все было хорошо.

В сезоне 2016/17 „Спартак“ был близок к идеальному. Мы адаптировались к требованиям Карреры, они стали более понятными, в связи с этим, думаю, в предстоящем сезоне „Спартак“ обещает подобраться к идеальному состоянию еще ближе».

Ранее Попов отметил, что намерен остаться в «Спартаке», несмотря на интерес со стороны других клубов.

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