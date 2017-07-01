Ивелин Попов: «„Спартак“ сезона 2016/17 был близок к идеальному»
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов считает, что «красно-белые» находятся практически в идеальном состоянии:
«Я мечтал о титуле со „Спартаком“. Сейчас, как я уже только что сказал, мечтаю, чтобы все награды из российского футбола были в моей коллекции. Надеюсь, в следующем сезоне мы будем еще лучше, чем в прошлом. У нас хорошая команда, никто не ушел, поэтому и думаю, что будем прогрессировать.
Игра на три фронта? Думаю, „Спартак“ способен. Наш тренер амбициозный человек, мы тоже, поэтому будем пытаться в Лиге чемпионов добиться второго места, а не третьего. Тяжело будет, но команда показала в прошлом сезоне, что может решать самые серьезные задачи. Нам нужны еще два-три футболиста для усиления, чтобы все было хорошо.
В сезоне 2016/17 „Спартак“ был близок к идеальному. Мы адаптировались к требованиям Карреры, они стали более понятными, в связи с этим, думаю, в предстоящем сезоне „Спартак“ обещает подобраться к идеальному состоянию еще ближе».
Ранее Попов отметил, что намерен остаться в «Спартаке», несмотря на интерес со стороны других клубов.
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Ростов костоломы, прямой ногой влетел в Ещенко, это сто процентов красная.
С вами, рекордсмен косячнул, как обычно, а потом пенсионная оборона не успела.
Терек, это который ни одного удара в створ, во втором тайме? Ясно. Судьи.
С Рубином матч плохо помню, пересмотрю.
Краснодар - Спартак ЛЕВЫЙ ПЕНДАЛЬ Краснодара.
https://www.youtube.com/watch?v=nUwrUGG_xZc
Спартак - зенит, все по делу, даже спорить не о чем.
С томью, ну скорее левый пендаль, чем нет. Но вам и не такое ставили.
15 октября, «спартак» – «Ростов» – 1:0
29 октября, «спартак» – ЦСКА – 3:1
26 ноября, «Терек» – «спартак» – 0:1
5 декабря, «Рубин» – «спартак» – 1:2
5 марта, «Краснодар» – «спартак» – 2:2
16 апреля, «спартак» – «Зенит» – 2:1
6 мая, «спартак» – «Томь» – 1:0
Кони лет 5 подряд побеждали 1:0, с левых пендалей на 93й минуте, а бомжики вообще ничего не стесняются, главное, чтоб зюба добежал до штрафной и упал там.
Ждем!
В «Ростове» до сих пор помнят выездной матч против «спартака», который клуб Курбана Бердыева начал с набегов на ворота красно-белых. Потом игра выровнялась. В пользу «спартака» чаша весов качнулась в добавленное к первому тайму время, когда за фол в центре поля в обычном игровом моменте красную карточку получил Федор Кудряшов – скорее всего ошибочно.
На седьмой минуте второго тайма «спартак» повел в счете. «Ростов» все равно полетел вперед – отыгрываться, несмотря на меньшинство. Надежды южан окончательно рухнули на 74-й минуте, когда за вторую желтую карточку поле покинул еще и Цезарь Навас. Ко второй карточке претензий нет, но первая вызывает много вопросов.
29 октября, «спартак» – ЦСКА – 3:1
Никогда не забудут очередного дерби фанаты московского ЦСКА. Да, их команда играла неважно, но все могло измениться еще в первом тайме, когда при счете 1:0 в пользу хозяев рукой в собственной штрафной сыграл Дмитрий Комбаров. Чистый 11-метровый удар, который не заметил ни главный арбитр, ни его помощник на линии, находившийся в непосредственной близости от эпизода. Кто знает, как пошла бы игра, сравняй ЦСКА счет.
26 ноября, «Терек» – «спартак» – 0:1
Вы помните хотя бы один матч, когда на судейство в грозном жаловались не приезжие футболисты, а местный клуб? Единственная подобная встреча – игра со «спартаком» в первом круге прошедшего сезона. Самое страшное, что вменяют арбитру грозненцы – отсутствие красной карточки центральному защитнику Илье Кутепову, который сначала, как показалось местным футбольным функционерам, совершил фол последней надежды, а потом грубо сфолил на игроке «Терека», избежав второго предупреждения. В остальном, как отмечают в Грозном, судейство было на стороне «спартака».
5 декабря, «Рубин» – «спартак» – 1:2
У казанского «Рубина» после игры со «спартаком» был целый ряд претензий к арбитру. Они касались и красной карточки, которую получил Эльмир Набиуллин, и удаления, которого не дали Квинси Промесу еще в первом тайме. Стоит ли говорить, что голландец, не удаленный за отмашку еще в начале игры, позже забил гол. Второй мяч красно-белые провели, когда на поле у соперника не доставало одного игрока обороны.
5 марта, «Краснодар» – «спартак» – 2:2
В Краснодаре местные болельщики обвиняют судью в том, что он не назначил сразу два пенальти в ворота красно-белого клуба и не показал несколько карточек. В одном из эпизодов грубо нарушал правила Денис Глушаков, да так, что Юрия Газинского унесли с поля на носилках, арбитр признал свою ошибку, признал наличие нарушения правил. Во втором эпизоде в штрафной рухнул Федор Смолов после контакта с Ильей Кутеповым. Судейский свисток все так же молчал.
16 апреля, «спартак» – «Зенит» – 2:1
Матч 23-го тура чемпионата России между «спартаком» и «Зенитом» играл огромную роль в будущем чемпионского титула. Поражение сильно осложнило бы жизнь красно-белым. Но «Спартак» победил – не без помощи арбитра – это официальная позиция РФС. Контрольно-дисциплинарный комитет признал, что арбитр ошибся, не заметив очередной игры рукой Дмитрия Комбарова в своей штрафной.
6 мая, «спартак» – «Томь» – 1:0
Чемпионская игра? «спартак» был далек от этого понятия в матче 27-го тура чемпионата страны, в котором триумфатор со скрипом обыграл самую слабую команду последних лет – обескровленную «Томь». Решающую роль сыграл пенальти, с которого и был забит единственный мяч в этой встрече. Не только игрокам и руководству томичей, но и многим болельщикам, и даже экспертам этот 11-метровый показался как минимум сомнительным.
"Любой болельщик понимает, почему Акинфеев не был лучшим на КК")))