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Гришин: «Любой болельщик понимает, почему Акинфеев не был лучшим на КК»
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Гришин Александр , Акинфеев Игорь, Жирков Юрий, Головин Александр, Глушаков Денис
Сегодня, 04:58 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный
Старший тренер юношеской сборной России Александр Гришин прокомментировал итоги опроса ВЦИОМ относительно Кубка Конфедераций-2017. Лучшим игроком российской команды на турнире, по мнению респондентов, был вратарь Игорь Акинфеев.
«Надо понимать, кого опрашивали. Если спрашивали среднестатистического человека, то это понятно. О чём это говорит? О том, что надо спрашивать у людей, которые в теме. Я смотрел Кубок Конфедераций, приходит много народа. Любой болельщик вам скажет: лучшими игроками нашей сборной были Жирков, Головин или Глушаков, но не Акинфеев. Все понимают, почему он не лучший на турнире», — подчеркнул Гришин.
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