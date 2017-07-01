Гришин: «Любой болельщик понимает, почему Акинфеев не был лучшим на КК»

Старший тренер юношеской сборной России Александр Гришин прокомментировал итоги опроса ВЦИОМ относительно Кубка Конфедераций-2017. Лучшим игроком российской команды на турнире, по мнению респондентов, был вратарь Игорь Акинфеев.

«Надо понимать, кого опрашивали. Если спрашивали среднестатистического человека, то это понятно. О чём это говорит? О том, что надо спрашивать у людей, которые в теме. Я смотрел Кубок Конфедераций, приходит много народа. Любой болельщик вам скажет: лучшими игроками нашей сборной были Жирков, Головин или Глушаков, но не Акинфеев. Все понимают, почему он не лучший на турнире», — подчеркнул Гришин.