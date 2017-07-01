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Гришин: «Любой болельщик понимает, почему Акинфеев не был лучшим на КК»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Гришин Александр , Акинфеев Игорь, Жирков Юрий, Головин Александр, Глушаков Денис
Сегодня, 04:58 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный

Старший тренер юношеской сборной России Александр Гришин прокомментировал итоги опроса ВЦИОМ относительно Кубка Конфедераций-2017. Лучшим игроком российской команды на турнире, по мнению респондентов, был вратарь Игорь Акинфеев.

«Надо понимать, кого опрашивали. Если спрашивали среднестатистического человека, то это понятно. О чём это говорит? О том, что надо спрашивать у людей, которые в теме. Я смотрел Кубок Конфедераций, приходит много народа. Любой болельщик вам скажет: лучшими игроками нашей сборной были Жирков, Головин или Глушаков, но не Акинфеев. Все понимают, почему он не лучший на турнире»,  — подчеркнул Гришин.

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​Что это там пролетело? Это первый месяц лета промчался на сверхзвуковой скорости. «Соккер.ру» подобрал шутки из ваших комментариев, по которым мы запомнили июнь.
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