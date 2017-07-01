30
Петраков: «„Томи“ нужны как минимум 5-6 игроков»
Сегодня, 16:19 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник
Главный тренер выступающей в ФНЛ «Томи» Валерий Петраков в общении с журналистами отметил, что клуб нуждается в 5-6 новичках:
«Говорить о задачах клуба на следующий сезон преждевременно, пока команда не сформирована. Этот процесс может растянуться на месяц, может, больше. Нам нужны футболисты во все линии, как минимум 5-6 игроков».
Ожидается, что вскоре Петраков подпишет с клубом новый контракт.
Другие материалы по теме:
Вчера
Александр Чистяков
Что это там пролетело? Это первый месяц лета промчался на сверхзвуковой скорости. «Соккер.ру» подобрал шутки из ваших комментариев, по которым мы запомнили июнь.
60
Или войдите через