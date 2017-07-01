Петраков: «„Томи“ нужны как минимум 5-6 игроков»

Главный тренер выступающей в ФНЛ «Томи» Валерий Петраков в общении с журналистами отметил, что клуб нуждается в 5-6 новичках:

«Говорить о задачах клуба на следующий сезон преждевременно, пока команда не сформирована. Этот процесс может растянуться на месяц, может, больше. Нам нужны футболисты во все линии, как минимум 5-6 игроков».

Ожидается, что вскоре Петраков подпишет с клубом новый контракт.