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Петраков: «„Томи“ нужны как минимум 5-6 игроков»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: мнение, Томь, Петраков Валерий
Сегодня, 16:19 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер выступающей в ФНЛ «Томи» Валерий Петраков в общении с журналистами отметил, что клуб нуждается в 5-6 новичках:

«Говорить о задачах клуба на следующий сезон преждевременно, пока команда не сформирована. Этот процесс может растянуться на месяц, может, больше. Нам нужны футболисты во все линии, как минимум 5-6 игроков».

Ожидается, что вскоре Петраков подпишет с клубом новый контракт.

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