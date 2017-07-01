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Мутко: «Шторм? Поле „Спартака“ будет в отличном состоянии к матчу Португалия - Мексика»
Матч: Португалия-:-Мексика
Начало матча: Завтра, 15:00
Сегодня, 15:06 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник
Президент РФС Виталий Мутко сообщил о том, что поле стадиона «Спартак», на котором пройдет матч за третье место Кубка Конфедераций, находится в отличном состоянии, несмотря на шторм в Москве:
«Поле стадиона - великолепное. Газон прекрасно подготовлен. Он был давно засеян, предусмотрены все необходимые инженерные решения. Все будет нормально».
В матче за третье место сойдутся Португалия и Мексика. Португальцы в полуфинале турнира уступили сборной Чили в серии пенальти, а сборная Мексики не смогла ничего противопоставить немцам.
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Александр Чистяков
Что это там пролетело? Это первый месяц лета промчался на сверхзвуковой скорости. «Соккер.ру» подобрал шутки из ваших комментариев, по которым мы запомнили июнь.
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ГАФ-ГАФ
Это вам не болото,где после такого шторма не то что по колено,а по макушку тонули бы