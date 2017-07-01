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Мутко: «Шторм? Поле „Спартака“ будет в отличном состоянии к матчу Португалия - Мексика»

Матч: ПортугалияПортугалия-:-МексикаМексика
Начало матча: Завтра, 15:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Мутко Виталий
Сегодня, 15:06 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Президент РФС Виталий Мутко сообщил о том, что поле стадиона «Спартак», на котором пройдет матч за третье место Кубка Конфедераций, находится в отличном состоянии, несмотря на шторм в Москве:

«Поле стадиона - великолепное. Газон прекрасно подготовлен. Он был давно засеян, предусмотрены все необходимые инженерные решения. Все будет нормально».

В матче за третье место сойдутся Португалия и Мексика. Португальцы в полуфинале турнира уступили сборной Чили в серии пенальти, а сборная Мексики не смогла ничего противопоставить немцам.

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