Гершкович: «Зачем Дзюба занимается такой ерундой и усложняет себе дорогу в сборную?!»

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович отметил игроков сборной России, которые, по его мнению, выделялись на Кубке Конфедераций, а также прокомментировал скандальное «послание» Артёма Дзюбы и Александра Кокорина:

«Полузащиту сборной способны усилить Алан Дзагоев, Олег Шатов... Было бы очень здорово, если те же Александр Головин и Фёдор Смолов, которые выделялись на кубке в нашей сборной, этим летом перебрались бы в какой-нибудь топ-чемпионат с большей, чем в России, интенсивностью игры – в Италию, Испанию, Англию или Германию. Это стало бы большим подспорьем для сборной.

По поводу Артёма Дзюбы скажу, что он зря увлекается вместе с Александром Кокориным постами в „Инстаграме“. Зачем он занимается такой ерундой? Зачем сам усложняет себе дорогу в сборную?!

В целом, оценивая команду, игравшую на Кубке Конфедераций, вижу определённый прогресс. К примеру, первый тайм против Мексики сыграли достаточно хорошо. Да и пенальти на Юрии Жиркове, на мой взгляд, был чистым, назначь его арбитр – игра могла сложиться по-другому».