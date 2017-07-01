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«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Ковачича
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Реал, Барселона, Ковачич Матео
Сегодня, 18:51 | Источник: Goal.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Полузащитник мадридского «Реала» Матео Ковачич, который входит в сферу интересов каталонской «Барселоны», попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что в услугах Ковачича заинтересован лично наставник манкунианцев Жозе Моуринью.
В минувшем сезоне Ковачич отыграл в 27 матчах чемпионата Испании, забил один гол и сделал три голевые передачи.
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Скоро у Модрича кости захрустят,тут и Маттео на горизонте основа светит.
По слухам МЮ,уже пол Реала готов купить).