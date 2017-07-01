«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Ковачича

Полузащитник мадридского «Реала» Матео Ковачич, который входит в сферу интересов каталонской «Барселоны», попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что в услугах Ковачича заинтересован лично наставник манкунианцев Жозе Моуринью.

В минувшем сезоне Ковачич отыграл в 27 матчах чемпионата Испании, забил один гол и сделал три голевые передачи.