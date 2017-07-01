Алвес назвал слухами новости о своем переходе в «Рому»

Вратарь «Валенсии» Диего Алвес опроверг информацию о том, что он может продолжить карьеру в «Роме».

«Все что связано с „Ромой“ - это слухи. У меня не было никаких контрактов с этим клубом», - сказал Алвес.

Ранее сообщалось о желании «Ромы» купить защитника «Ливерпуля» Альваро Морено.