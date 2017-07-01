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Менди хочет перейти в «Манчестер Сити»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Монако, Менди Бенжамин
Сегодня, 17:48 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Монако» Бенжамин Менди хочет перейти в «Манчестер Сити», который и сам проявляет интерес к игроку. В стане «горожан» Менди может воссоединиться с Бернарду Силвой, присоединившимся к команде чуть ранее.

Прошлым летом Менди перебрался из «Марселя» в «Монако». В минувшем сезоне чемпионата Франции защитник провел 25 матчей, в которых отличился 5 результативными передачами.

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