Защитник «Монако» Бенжамин Менди хочет перейти в «Манчестер Сити», который и сам проявляет интерес к игроку. В стане «горожан» Менди может воссоединиться с Бернарду Силвой, присоединившимся к команде чуть ранее.

Прошлым летом Менди перебрался из «Марселя» в «Монако». В минувшем сезоне чемпионата Франции защитник провел 25 матчей, в которых отличился 5 результативными передачами.