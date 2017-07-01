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«Рома» хочет приобрести защитника «Ливерпуля» Альберто Морено

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Рома, Ливерпуль, Салах Мохамед, Морено Альберто
Сегодня, 17:27 | Источник: Liverpoolecho.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров

«Рома» заинтересована в услугах левого защитника «Ливерпуля» Альберто Морено. Римляне вступили в диалог с «Ливерпулем» после продажи Мохамеда Салаха.

В минувшем сезоне Морено отыграл в 18 матчах за «Ливерпуль» и отметился одной голевой передачей.

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