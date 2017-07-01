30
«Рома» хочет приобрести защитника «Ливерпуля» Альберто Морено
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Рома, Ливерпуль, Салах Мохамед, Морено Альберто
Сегодня, 17:27 | Источник: Liverpoolecho.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров
«Рома» заинтересована в услугах левого защитника «Ливерпуля» Альберто Морено. Римляне вступили в диалог с «Ливерпулем» после продажи Мохамеда Салаха.
В минувшем сезоне Морено отыграл в 18 матчах за «Ливерпуль» и отметился одной голевой передачей.
Другие материалы по теме:
10:30 Слухи Источник: «„Челси“ подписал Рюдигера» 3
00:57 Слухи «Арсенал» вернулся к идее приобретения Куадрадо 4
00:49 Слухи Терри решил продолжить карьеру в «Астон Вилле» 1
Вчера
60
Или войдите через