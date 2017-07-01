«Рома» хочет приобрести защитника «Ливерпуля» Альберто Морено

«Рома» заинтересована в услугах левого защитника «Ливерпуля» Альберто Морено. Римляне вступили в диалог с «Ливерпулем» после продажи Мохамеда Салаха.

В минувшем сезоне Морено отыграл в 18 матчах за «Ливерпуль» и отметился одной голевой передачей.