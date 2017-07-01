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Пепе не договорился с ПСЖ и перейдет в «Бешикташ»
Сегодня, 18:24 | Источник: Marca.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Трансфер защитника мадридского «Реала» Пепе в ПСЖ сорвался. Стороны не смогли договориться по условиям контракта. Предположительно, Пепе продолжит карьеру в турецком «Бешикташе».
Ранее сообщалось, что Пепе согласовал однолетний контракт с ПСЖ.
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