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Пепе не договорился с ПСЖ и перейдет в «Бешикташ»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Реал, ПСЖ, Бешикташ, Пепе
Сегодня, 18:24 | Источник: Marca.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Трансфер защитника мадридского «Реала» Пепе в ПСЖ сорвался. Стороны не смогли договориться по условиям контракта. Предположительно, Пепе продолжит карьеру в турецком «Бешикташе».

Ранее сообщалось, что Пепе согласовал однолетний контракт с ПСЖ.

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