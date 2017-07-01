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«Аталанта»: «Конти очень хочет перейти в „Милан“»
Сегодня, 18:35 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент «Аталанты» Антонио Перкасси подтвердил, что защитник команды Андреа Конти буквально мечтает перейти в «Милан».
«Конти решительно настроен уйти и присоединиться к „Милану“. Посмотрим, удастся ли нам договориться.
Мы каждый день работаем над этим трансфером. Вероятно, следующая неделя будет решающей».
Предполагается, что «Милан» заплатит за футболиста 25 миллионов евро.
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