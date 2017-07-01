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«Аталанта»: «Конти очень хочет перейти в „Милан“»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Аталанта, Конти Андреа
Сегодня, 18:35 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси подтвердил, что защитник команды Андреа Конти буквально мечтает перейти в «Милан».

«Конти решительно настроен уйти и присоединиться к „Милану“. Посмотрим, удастся ли нам договориться.

Мы каждый день работаем над этим трансфером. Вероятно, следующая неделя будет решающей».

Предполагается, что «Милан» заплатит за футболиста 25 миллионов евро.

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