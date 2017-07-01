«Аталанта»: «Конти очень хочет перейти в „Милан“»

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси подтвердил, что защитник команды Андреа Конти буквально мечтает перейти в «Милан».

«Конти решительно настроен уйти и присоединиться к „Милану“. Посмотрим, удастся ли нам договориться.

Мы каждый день работаем над этим трансфером. Вероятно, следующая неделя будет решающей».

Предполагается, что «Милан» заплатит за футболиста 25 миллионов евро.