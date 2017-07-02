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«Рома» претендует на Лукаса Моуру
Сегодня, 10:53 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
«Рома» заинтересована в приобретении полузащитника ПСЖ Лукаса Моуры, утверждают в Италии.
«Волки» ищут замену ушедшему в «Ливерпуль» Мохамеду Салаху, и их выбор пал на 24-летнего бразильца.
Сообщается, что клубы уже начали обсуждать возможный трансфер футболиста. Ориентировочная стоимость трансфера составляет 30 млн евро.
Напомним, что на игрока также претендует «Интер».
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