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«Рома» претендует на Лукаса Моуру

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Рома, Моура Лукас
Сегодня, 10:53 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

«Рома» заинтересована в приобретении полузащитника ПСЖ Лукаса Моуры, утверждают в Италии.

«Волки» ищут замену ушедшему в «Ливерпуль» Мохамеду Салаху, и их выбор пал на 24-летнего бразильца.

Сообщается, что клубы уже начали обсуждать возможный трансфер футболиста. Ориентировочная стоимость трансфера составляет 30 млн евро.

Напомним, что на игрока также претендует «Интер».

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