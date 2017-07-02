«Рома» претендует на Лукаса Моуру

«Рома» заинтересована в приобретении полузащитника ПСЖ Лукаса Моуры, утверждают в Италии.

«Волки» ищут замену ушедшему в «Ливерпуль» Мохамеду Салаху, и их выбор пал на 24-летнего бразильца.

Сообщается, что клубы уже начали обсуждать возможный трансфер футболиста. Ориентировочная стоимость трансфера составляет 30 млн евро.

Напомним, что на игрока также претендует «Интер».