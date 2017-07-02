«Барселона» претендует на Бонуччи

У «Барселоны», а не у «Челси» или «Манчестер Сити», самые высокие шансы переманить к себе защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, утверждают в Италии.

Напомним, что клубы Премьер-Лиги давно мечтают видеть в своих рядах итальянца, однако накануне стало известно об интересе к 30-летнему футболисту со стороны «Барселоны».

В Турине не планируют расставаться с Бонуччи, но если сменить клубную прописку захочет сменить сам игрок, то «бьянконери» будут готовы к переговорам.

Сумма трансфера игрока может составить 70 млн евро.