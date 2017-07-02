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«Барселона» претендует на Бонуччи
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Ювентус, Челси, Манчестер Сити, Бонуччи Леонардо
Сегодня, 08:52 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
У «Барселоны», а не у «Челси» или «Манчестер Сити», самые высокие шансы переманить к себе защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, утверждают в Италии.
Напомним, что клубы Премьер-Лиги давно мечтают видеть в своих рядах итальянца, однако накануне стало известно об интересе к 30-летнему футболисту со стороны «Барселоны».
В Турине не планируют расставаться с Бонуччи, но если сменить клубную прописку захочет сменить сам игрок, то «бьянконери» будут готовы к переговорам.
Сумма трансфера игрока может составить 70 млн евро.
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