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Окслейд-Чемберлен отказался продлевать контракт с «Арсеналом»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Окслейд-Чемберлен Алекс
Сегодня, 09:57 | Источник: Thetimes.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен намерен покинуть клуб следующим летом, утверждают в Англии.

Сообщается, что 23-летний хавбек отклонил предложение «канониров» продлить сотрудничество, так как намерен подождать истечения срока действия контракта  и присоединиться к другому клуба на правах свободного агента.

По слухам, предложение лондонцев позволило бы игроку зарабатывать гораздо больше, чем он получает сейчас, однако Окслейд-Чемберлена больше интересует возможность получать постоянную игровую практику, а не деньги.

Напомним, что интерес к полузащитнику проявлял «Ливерпуль», но на днях появилась информация о том, что мерсисайдцы потеряли интерес к игроку.

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