Окслейд-Чемберлен отказался продлевать контракт с «Арсеналом»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен намерен покинуть клуб следующим летом, утверждают в Англии.

Сообщается, что 23-летний хавбек отклонил предложение «канониров» продлить сотрудничество, так как намерен подождать истечения срока действия контракта и присоединиться к другому клуба на правах свободного агента.

По слухам, предложение лондонцев позволило бы игроку зарабатывать гораздо больше, чем он получает сейчас, однако Окслейд-Чемберлена больше интересует возможность получать постоянную игровую практику, а не деньги.

Напомним, что интерес к полузащитнику проявлял «Ливерпуль», но на днях появилась информация о том, что мерсисайдцы потеряли интерес к игроку.