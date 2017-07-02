«Ювентус» близок к приобретению у «Реала» Данило

Защитник «Реала» Данило, судя по всему продолжит карьеру в Серии А.

Сообщается, что «Ювентус» выиграл борьбу за 25-летнего бразильца у «Челси», сделка по переходу оборонца в туринский клуб близка к завершению.

Данило, по слухам, не входит в планы главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, потому «сливочные» готовы продать игрока.