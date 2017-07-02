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«Ювентус» близок к приобретению у «Реала» Данило
Сегодня, 08:39 | Источник: football.london | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Реала» Данило, судя по всему продолжит карьеру в Серии А.
Сообщается, что «Ювентус» выиграл борьбу за 25-летнего бразильца у «Челси», сделка по переходу оборонца в туринский клуб близка к завершению.
Данило, по слухам, не входит в планы главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, потому «сливочные» готовы продать игрока.
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