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«Байер» готов продать Чичарито за 18 млн евро
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Байер, Тоттенхэм, Вест Хэм, Марсель, Лион, Чичарито
Сегодня, 10:46 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
«Байер» не горит желанием расставаться со своим нападающим Чичарито, однако, по слухам, «аптекари» готовы отпустить игрока в другой клуб, если получат предложение в размере 18 млн евро.
Напомним, что на 29-летнего мексиканца претендуют «Тоттенхэм», «Вест Хэм», «Марсель» и «Лион».
Сам игрок, по слухам, в случае ухода из «Байера» предпочтет продолжить карьеру в клубе, который будет выступать в Лиге чемпионов, потому переход форварда в «Тоттенхэм» выглядит наиболее вероятным.
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