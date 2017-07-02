«Байер» готов продать Чичарито за 18 млн евро

«Байер» не горит желанием расставаться со своим нападающим Чичарито, однако, по слухам, «аптекари» готовы отпустить игрока в другой клуб, если получат предложение в размере 18 млн евро.

Напомним, что на 29-летнего мексиканца претендуют «Тоттенхэм», «Вест Хэм», «Марсель» и «Лион».

Сам игрок, по слухам, в случае ухода из «Байера» предпочтет продолжить карьеру в клубе, который будет выступать в Лиге чемпионов, потому переход форварда в «Тоттенхэм» выглядит наиболее вероятным.