Сако интересен «Сток Сити»

«Сток Сити» заинтересован в услугах защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако.

«Гончары» хотели бы видеть 27-летнего француза, неугодного главному тренеру «красных» Юргену Клоппу, в своих рядах, однако не готовы платить за него 30 млн евро, запрашиваемые мерсисайдским клубом. Отмечается, что «Сток» готов сделать предложение по Сако, если «Ливерпуль» пойдет на определенные финансовые уступки.

Напомним, что из-за высокого ценника на игрока защитника ранее отказался приобретать «Кристал Пэлас».