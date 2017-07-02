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Сако интересен «Сток Сити»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Сток Сити, Сако Мамаду
Сегодня, 10:29 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
«Сток Сити» заинтересован в услугах защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако.
«Гончары» хотели бы видеть 27-летнего француза, неугодного главному тренеру «красных» Юргену Клоппу, в своих рядах, однако не готовы платить за него 30 млн евро, запрашиваемые мерсисайдским клубом. Отмечается, что «Сток» готов сделать предложение по Сако, если «Ливерпуль» пойдет на определенные финансовые уступки.
Напомним, что из-за высокого ценника на игрока защитника ранее отказался приобретать «Кристал Пэлас».
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