«Селтик» нацелился на хавбека «Челси» Мусонду

Полузащитник «Челси» Шарли Мусонда входит в сферу трансферных интересов «Селтика».

По информации источника, клуб из Глазго давно следит за 20-летним бельгийцем и сейчас пытается договориться с «синими» о покупке или аренде перспективного хавбека. Отмечается, что в случае продажи Мусонды, лондонцы сохранят за собой право обратного выкупа игрока.

Напомним, что первую часть минувшего сезона Мусонда провел в «Бетисе», однако зимой был отозван из аренды.