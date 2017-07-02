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«Селтик» нацелился на хавбека «Челси» Мусонду

Соккер.Ру // Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, Селтик, Мусонда Шарли Жуниор
Сегодня, 09:40 | Источник: sundaypost.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Челси» Шарли Мусонда входит в сферу трансферных интересов «Селтика».

По информации источника, клуб из Глазго давно следит за 20-летним бельгийцем и сейчас пытается договориться с «синими» о покупке или аренде перспективного хавбека. Отмечается, что в случае продажи Мусонды, лондонцы сохранят за собой право обратного выкупа игрока.

Напомним, что первую часть минувшего сезона Мусонда провел в «Бетисе», однако зимой был отозван из аренды.

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