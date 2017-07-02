30
«Селтик» нацелился на хавбека «Челси» Мусонду
Соккер.Ру // Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, Селтик, Мусонда Шарли Жуниор
Сегодня, 09:40 | Источник: sundaypost.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Челси» Шарли Мусонда входит в сферу трансферных интересов «Селтика».
По информации источника, клуб из Глазго давно следит за 20-летним бельгийцем и сейчас пытается договориться с «синими» о покупке или аренде перспективного хавбека. Отмечается, что в случае продажи Мусонды, лондонцы сохранят за собой право обратного выкупа игрока.
Напомним, что первую часть минувшего сезона Мусонда провел в «Бетисе», однако зимой был отозван из аренды.
Другие материалы по теме:
08:52 Слухи «Барселона» претендует на Бонуччи 4
08:39 Слухи «Ювентус» близок к приобретению у «Реала» Данило 2
08:30 Слухи Дефрель может сменить «Сассуоло» на «Лестер» 1
00:12 Слухи Чичарито может вернуться в Англию 3
00:05 Слухи «Байер» заинтересован в услугах Нагатомо 1
Вчера
23:17 Слухи Мариу Руй в понедельник станет игроком «Наполи» 1
60
Или войдите через