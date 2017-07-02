Мунир отказал «Зениту»

Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади выступил против возможного перехода в «Зенит», утверждают в Испании.

По информации источника, испанец, за которого «сине-бело-голубые» были готовы заплатить каталонцам 20 млн евро, не захотел уезжать далеко от родины и хочет играть в более сильном клубе.

Напомним, что в минувшем сезоне 21-летний игрок выступал в «Валенсии» на правах аренды, где в 34 поединках чемпионата Испании забил 6 мячей и записал на свой счет 3 результативные передачи.