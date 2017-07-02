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Мунир отказал «Зениту»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Зенит, Эль-Хаддади Мунир
Сегодня, 11:55 | Источник: Sport.es | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади выступил против возможного перехода в «Зенит», утверждают в Испании.
По информации источника, испанец, за которого «сине-бело-голубые» были готовы заплатить каталонцам 20 млн евро, не захотел уезжать далеко от родины и хочет играть в более сильном клубе.
Напомним, что в минувшем сезоне 21-летний игрок выступал в «Валенсии» на правах аренды, где в 34 поединках чемпионата Испании забил 6 мячей и записал на свой счет 3 результативные передачи.
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– Мы принимаем предложение, но должен сказать, что есть некоторые детали, которые не позволяют закрыть сделку, – приводит ... слова Анджелиси. – Поэтому на данный момент она еще не заключена.
Сегодня 12:31
даже чурка отказала.... Какое унижение! ЧУХОНО-КАЦАПАМ *даже чурки отказывают*.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/996217.shtml
Правильное решение!!!!!!
Наверное через инет пробивал,а там то и пробивать однако не чего!
"Нападающий не покинет клуб, пока он не найдёт сильный и стабильный спортивный проект"
а значит, зенит - нестабильный проект по его мнению)
Фурсенко занимается обычным популизмом. В СПБ на это повелись, а корреспонденты, журналисты...работой обеспечины.