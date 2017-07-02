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Мунир отказал «Зениту»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Зенит, Эль-Хаддади Мунир
Сегодня, 11:55 | Источник: Sport.es | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади выступил против возможного перехода в «Зенит», утверждают в Испании.

По информации источника, испанец, за которого «сине-бело-голубые» были готовы заплатить каталонцам 20 млн евро, не захотел уезжать далеко от родины и хочет играть в более сильном клубе.

Напомним, что в минувшем сезоне 21-летний игрок выступал в «Валенсии» на правах аренды, где в 34 поединках чемпионата Испании забил 6 мячей и записал на свой счет 3 результативные передачи.

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