Гослинг продлил контракт с «Борнмутом»

✍

Confirmed: Dan Gosling signs a new four-year deal to stay at Vitality Stadium!

More ➡ https://t.co/fWOWU4LCdH#afcb 🍒 pic.twitter.com/XGBNicpwT8

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) 2 июля 2017 г.