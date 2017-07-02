Гослинг продлил контракт с «Борнмутом»

Полузащитник «Борнмута» Дэн Гослинг поставил подпись под новым контрактом с «вишенками».

Стороны продлили сотрудничество на 4 года.

«Я получил настоящее удовольствие от тех трех лет, что уже провел в клубе. Время пролетело быстро, но думаю, что я добился огромного прогресса, работая с нашим наставником (Эдди Хоу) и его тренерским штабом. За это время мы успели выйти в Премьер-Лигу и закрепиться там, поэтому все сложилось как нельзя лучше.

Теперь моя цель - стать неотъемлемой частью команды и продолжать прогрессировать», - заявил 27-летний Гослинг.

Напомним, что накануне «Борнмут» побил клубный трансферный рекорд, подписав защитника «Челси» Натана Аке.