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Гослинг продлил контракт с «Борнмутом»
Сегодня, 16:03 | Источник: ФК "Борнмут" | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Борнмута» Дэн Гослинг поставил подпись под новым контрактом с «вишенками».
Стороны продлили сотрудничество на 4 года.
«Я получил настоящее удовольствие от тех трех лет, что уже провел в клубе. Время пролетело быстро, но думаю, что я добился огромного прогресса, работая с нашим наставником (Эдди Хоу) и его тренерским штабом. За это время мы успели выйти в Премьер-Лигу и закрепиться там, поэтому все сложилось как нельзя лучше.
Теперь моя цель - стать неотъемлемой частью команды и продолжать прогрессировать», - заявил 27-летний Гослинг.
Напомним, что накануне «Борнмут» побил клубный трансферный рекорд, подписав защитника «Челси» Натана Аке.
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