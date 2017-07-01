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Сауль продлил контракт с «Атлетико» до 2026 года
Сегодня, 14:40 | Источник: ФК "Атлетико" | Редакция: Роман Мельник
Едва завершив свое выступление на молодежном чемпионате Европы, полузащитник Сауль Ньигес с радостью продлил контракт с «Атлетико» еще на пять сезонов. Таким образом, игрок останется в футболке «матрасников» до 2026 года.
Напомним, что хавбек стал лучшим бомбардиром юношеского Евро.
«Я чрезвычайно счастлив, потому что „Атлетико“ - это семья. Нет в мире места лучше!» - сообщил Сауль.
🔴⚪️🔴 @saulniguez amplía su contrato hasta 2026 🖊
¡Enhorabuena! 👏🙌
➡️ https://t.co/DZXMRscVv2#Saúl2026 #AúpaAtleti pic.twitter.com/xEl9T5UzWN
— Atlético de Madrid (@Atleti) 1 июля 2017 г.
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