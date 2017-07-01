Сауль продлил контракт с «Атлетико» до 2026 года

Едва завершив свое выступление на молодежном чемпионате Европы, полузащитник Сауль Ньигес с радостью продлил контракт с «Атлетико» еще на пять сезонов. Таким образом, игрок останется в футболке «матрасников» до 2026 года.

Напомним, что хавбек стал лучшим бомбардиром юношеского Евро.

«Я чрезвычайно счастлив, потому что „Атлетико“ - это семья. Нет в мире места лучше!» - сообщил Сауль.