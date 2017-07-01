«Амкар» официально подтвердил продление контрактов с Гаджиевым и его помощниками

Как и ожидалось, «Амкар» продлил сотрудничество с наставником команды Гаджи Гаджиевым и его помощниками. Сегодня об этом стало известно официально.

Помимо главного тренера свои подписи под новыми трехлетними контрактами поставили тренеры Андрей Каряка, Арслан Халимбеков и Горан Алексич, тренер вратарей Владимир Сычев и тренер по физ. подготовке Андрей Разин. Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин объяснил решение руководства клуба:

«Гаджи Муслимович работает в Перми два с половиной года, и за это время в каждом из клубов РФПЛ была как минимум одна смена главного тренера. Но мы строим свою работу на других принципах – доверия к людям и уважения их профессиональных качеств. Именно благодаря этому мы остаемся стабильной командой, которая имеет возможность полностью раскрывать свой потенциал.

В последнее время у „Амкара“ не раз возникали сложные периоды, однако наша сплоченность позволяла нам становиться только сильнее. На мой взгляд, Гаджи Муслимовичу удалось собрать в „Амкаре“ одну из лучших тренерских „команд“ РФПЛ, и я очень рад, что эти замечательные специалисты остаются в Перми.

Переговоры о новых контрактах были несложными – мы все дорожим тем, что нам посчастливилось работать вместе, так что пришлось только обсудить некоторые детали нашего дальнейшего сотрудничества. От всей души хочу пожелать Гаджи Муслимовичу и его помощникам новых творческих удач и хорошего футбола на радость нашим болельщикам!»