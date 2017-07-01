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«Атлетико» расстался с полузащитником Черчи
Сегодня, 12:14 | Источник: ФК "Атлетико" | Редакция: Роман Мельник
«Атлетико» прервал сотрудничество с хавбеком Алессио Черчи, который пришел в клуб из «Торино» в 2014 году за 15 млн евро.
Будущее 29-летнего футболиста связывают с «Олимпиакосом», «Лас-Пальмасом» и «Болоньей».
В минувшем сезоне Черчи лишь раз вышел в составе «матрасников», проведя на поле 15 минут.
Напомним, что в июне «Атлетико» покинул нападающий Лео Баптистао.
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