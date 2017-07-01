«Атлетико» расстался с полузащитником Черчи

«Атлетико» прервал сотрудничество с хавбеком Алессио Черчи, который пришел в клуб из «Торино» в 2014 году за 15 млн евро.

Будущее 29-летнего футболиста связывают с «Олимпиакосом», «Лас-Пальмасом» и «Болоньей».

В минувшем сезоне Черчи лишь раз вышел в составе «матрасников», проведя на поле 15 минут.

Напомним, что в июне «Атлетико» покинул нападающий Лео Баптистао.