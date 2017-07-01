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Стефенс продлил контракт с «Саутгемптоном»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Контракты, Саутгемптон, Стефенс Джек
Сегодня, 17:55 | Источник: ФК "Саутгемптон" | Редакция: Дмитрий Кристя

Центральный защитник «Саутгемптона» Джек Стефенс продлил контракт с клубом. Новое соглашение 23-летнего футболиста рассчитано до 2022 года.

Стефенс является воспитанником «святых». В прошлом сезоне он провел 17 матчей в АПЛ. Также в его активе есть 13 поединков за молодежную сборную Англии.

Ранее клуб объявил о подписании защитника «Леха» Яна Беднарека.

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