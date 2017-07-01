30
Стефенс продлил контракт с «Саутгемптоном»
Сегодня, 17:55 | Источник: ФК "Саутгемптон" | Редакция: Дмитрий Кристя
Центральный защитник «Саутгемптона» Джек Стефенс продлил контракт с клубом. Новое соглашение 23-летнего футболиста рассчитано до 2022 года.
Стефенс является воспитанником «святых». В прошлом сезоне он провел 17 матчей в АПЛ. Также в его активе есть 13 поединков за молодежную сборную Англии.
Ранее клуб объявил о подписании защитника «Леха» Яна Беднарека.
Другие материалы по теме:
12:14 Официально «Атлетико» расстался с полузащитником Черчи 1
11:49 Официально Фото ПСЖ продлил контракт с Маркиньосом до 2022 года 1
Вчера
22:26 Официально «Амкар» продлил контракт с Мильковичем 1
20:05 Официально «Сандерленд» продлил сотрудничество с О'Ши 1
18:25 Официально Фото «Вест Хэм» продлил контракт с Огбонной 2
12:18 Официально Фото «Хаддерсфилд» продлил сотрудничество с главным тренером и его помощником 3
29 июня 2017
21:38 Официально Фото Бодул продлил контракт с «Амкаром» 4
20:36 Слухи Триппьер продлил контракт с «Тоттенхэмом» 10
60
Или войдите через