Стефенс продлил контракт с «Саутгемптоном»

Центральный защитник «Саутгемптона» Джек Стефенс продлил контракт с клубом. Новое соглашение 23-летнего футболиста рассчитано до 2022 года.

Стефенс является воспитанником «святых». В прошлом сезоне он провел 17 матчей в АПЛ. Также в его активе есть 13 поединков за молодежную сборную Англии.

Ранее клуб объявил о подписании защитника «Леха» Яна Беднарека.