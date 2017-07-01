ПСЖ продлил контракт с Маркиньосом до 2022 года

23-летний защитник Маркиньос продлил контракт с ПСЖ. Игрок останется в клубе до 2022 года.

«Мне очень хорошо в клубе и в компании игроков, с которыми я провожу каждый свой день. Это идеальное место для счастливой жизни. Надеюсь выиграть с ПСЖ множество трофеев», - отметил игрок.

Ранее ходили слухи, что футболист может покинуть клуб и перейти в «Ювентус».