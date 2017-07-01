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ПСЖ продлил контракт с Маркиньосом до 2022 года

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Контракты, ПСЖ, Маркиньос
Сегодня, 11:49 | Источник: Твиттер ФК ПСЖ | Редакция: Роман Мельник

23-летний защитник Маркиньос продлил контракт с ПСЖ. Игрок останется в клубе до 2022 года.

«Мне очень хорошо в клубе и в компании игроков, с которыми я провожу каждый свой день. Это идеальное место для счастливой жизни. Надеюсь выиграть с ПСЖ множество трофеев», - отметил игрок.

Ранее ходили слухи, что футболист может покинуть клуб и перейти в «Ювентус». 

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