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ПСЖ продлил контракт с Маркиньосом до 2022 года
Сегодня, 11:49 | Источник: Твиттер ФК ПСЖ | Редакция: Роман Мельник
23-летний защитник Маркиньос продлил контракт с ПСЖ. Игрок останется в клубе до 2022 года.
«Мне очень хорошо в клубе и в компании игроков, с которыми я провожу каждый свой день. Это идеальное место для счастливой жизни. Надеюсь выиграть с ПСЖ множество трофеев», - отметил игрок.
Ранее ходили слухи, что футболист может покинуть клуб и перейти в «Ювентус».
Le @PSG_inside est heureux d'annoncer la prolongation du contrat de Marquinhos. Il est donc lié au Club jusqu'en 2022 #Marquinhos2022 pic.twitter.com/ifqkZrDHMY
— PSG Officiel (@PSG_inside) 1 июля 2017 г.
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