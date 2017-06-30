«Амкар» продлил контракт с Мильковичем

«Амкар» решил продолжить сотрудничество с защитником Александаром Мильковичем.

Стороны заключили новое трудовое соглашение, рассчитанное на три года.

Исполнительный директор пермяков Денис Маслов прокомментировал данное событие:

«Минувший сезон был для Саши лучшим за последние годы – с тех пор, как Милькович уехал из воспитавшего его „Партизана“, у него не было команды, которую он мог бы назвать „своей“. Год назад нам казалось, что на замену Богдану Бутко мы приглашаем футболиста, способного, прежде всего, качественно играть в обороне. Но, по мере того, как к Мильковичу возвращалась уверенность в своих силах и улучшалось его физическое состояние, он стал все лучше играть и в атаке. А если футболист подходит „Амкару“, он должен остаться в Перми надолго».

Ранее «Амкар» продлил сотрудничество с нападающим Дарко Бодулом.