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«Борнмут» за рекордную сумму приобрел защитника «Челси» Аке

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Борнмут, Челси, Аке Натан
Сегодня, 10:56 | Источник: ФК "Борнмут" | Редакция: Роман Мельник

Как и было сообщено ранее, защитник «Челси» Натан Аке подписал долгосрочное полноценное соглашение с «Борнмутом», где он ранее выступал на правах аренды. 

«Я провел прекрасное время здесь в прошлом сезоне, поэтому по-настоящему рад вернуться. Болельщики еще не видели лучшую мою сторону», - отметил игрок.

По неофициальным данным, сделка обошлась «Борнмуту» в 20 млн евро.

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