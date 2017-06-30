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«Борнмут» за рекордную сумму приобрел защитника «Челси» Аке
Сегодня, 10:56 | Источник: ФК "Борнмут" | Редакция: Роман Мельник
Как и было сообщено ранее, защитник «Челси» Натан Аке подписал долгосрочное полноценное соглашение с «Борнмутом», где он ранее выступал на правах аренды.
«Я провел прекрасное время здесь в прошлом сезоне, поэтому по-настоящему рад вернуться. Болельщики еще не видели лучшую мою сторону», - отметил игрок.
По неофициальным данным, сделка обошлась «Борнмуту» в 20 млн евро.
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«The fans haven't seen the best of me yet. I know there is a lot of things I still have to work on.»
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— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) 30 июня 2017 г.
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