«Борнмут» за рекордную сумму приобрел защитника «Челси» Аке

Как и было сообщено ранее, защитник «Челси» Натан Аке подписал долгосрочное полноценное соглашение с «Борнмутом», где он ранее выступал на правах аренды.

«Я провел прекрасное время здесь в прошлом сезоне, поэтому по-настоящему рад вернуться. Болельщики еще не видели лучшую мою сторону», - отметил игрок.

По неофициальным данным, сделка обошлась «Борнмуту» в 20 млн евро.