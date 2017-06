«Борнмут» за рекордную сумму приобрел защитника «Челси» Аке

Как и было сообщено ранее, защитник «Челси» Натан Аке подписал долгосрочное полноценное соглашение с «Борнмутом», где он ранее выступал на правах аренды.

«Я провел прекрасное время здесь в прошлом сезоне, поэтому по-настоящему рад вернуться. Болельщики еще не видели лучшую мою сторону», - отметил игрок.

По неофициальным данным, сделка обошлась «Борнмуту» в 20 млн евро.

💬

«The fans haven't seen the best of me yet. I know there is a lot of things I still have to work on.»

➡ https://t.co/Z9BJmioJmB#afcb 🍒 pic.twitter.com/rDD7c8aWRs

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) 30 июня 2017 г.