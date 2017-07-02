«Ростов» просматривает ганского форварда

Станислав Горин Пять трансферов для «Спартака» Карреры «Соккер.ру» оценивает трансферные цели «красно-белых». Каррера бережет бюджет в надежде на Смолова, но не только Федор готов сыграть с «ромбиком» на груди. Комментариев: 27

Александр Ярёменко Выздоровление сборной Устали критиковать сборную России? А вот блогер «Сокер.ру» Александр Ярёменко отмечает положительную динамику в игре национальной команды и видит свет в конце тоннеля. Комментариев: 1