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«Ростов» просматривает ганского форварда

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: игроки, Ростов
Сегодня, 17:06 | Источник: Твиттер ФК "Ростов" | Редакция: Максим Коджеспиров

На просмотре в «Ростове» находится 21-летний ганский нападающий Антви Эрнест. Напомним, что «Ростов» на данный момент находится на сборе в Австрии. Накануне ростовчане в контрольном матче уступили албанскому клубу «Кукеси» (0:1).

 

 

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