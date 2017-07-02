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«Ростов» просматривает ганского форварда
Сегодня, 17:06 | Источник: Твиттер ФК "Ростов" | Редакция: Максим Коджеспиров
На просмотре в «Ростове» находится 21-летний ганский нападающий Антви Эрнест. Напомним, что «Ростов» на данный момент находится на сборе в Австрии. Накануне ростовчане в контрольном матче уступили албанскому клубу «Кукеси» (0:1).
21-летний ганский форвард Антви Эрнест находится на просмотре в «Ростове» pic.twitter.com/Io3c29litI
— Football Club Rostov (@rostovfc) 2 июля 2017 г.
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